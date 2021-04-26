وزيرة التضامن تقرر تعيين مساعد للحماية الاجتماعية و٣ معاونين من الشباب

كتبت-ياسمين سليم:

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا بتعيين مساعد للحماية الاجتماعية و٣ معاونين من الشباب، وفقا لبيان صادر من الوزارة اليوم الاثنين.

وقال البيان إنها قررت تعيين

الدكتورة مرفت عبد السلام صابرين مساعدا لوزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي.

وبحسب البيان تتولى مرفت إعداد برامج الحماية الاجتماعية لسوق العمل وسبل التأهيل التي تحقق المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة 2030 ، والمشاركة في وضع خطط التمكين الاقتصادي والتشغيل بما يصب في أحداث التنمية الاقتصادية والشمول المالي، فضلا عن وضع خطة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وتمكينها اقتصاديا.

وتضمن المهام وضع خطط الحماية للعمالة المتنقلة واللاجئين والمساهمة في إعداد القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بمجالات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي ومتابعة الملفات المشتركة بين وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

كما أصدرت القباج قرارا بتعيين الدكتورة إيمان عبد الفتاح حلمي معاونًا لوزيرة التضامن للشئون الاقتصادية والشمول المالي حيث تتولى تصميم وتنفيذ الخطط والمشروعات الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والمعاونة في متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها مع الهيئات الدولية والمساهمة في إعداد ومراجعة البحوث والدراسات الصادرة عن الوزارة والتنسيق مع الجهات البحثية والهيئات الدولية وجمع التجارب الدولية الناجحة.

كما أصدرت الوزيرة أيضاً قراراً بتعيين الدكتور أحمد سعدة معاونًا لوزير التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي والشئون الصحية، حيث يتولى تأسيس وإدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذا الرعاية والحماية الاجتماعية بشأن الاستجابة للطوارئ وتقديم الدعم الفني والتقني وتعزيز الشراكة مع المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة ودعم جهود الوزارة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة دمج العائدين من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر ودعم التطوع ومشاركة الشباب في المجتمع المصري والتدخلات التطوعية على المستوى الإقليمي والدولي ووضع استراتيجية مصر الوطنية للتطوع وتعزيز آليات تطبيقها.

وتضمنت القرارات تعيين المهندس أحمد درويش محمدي معاونا للوزير للتحول الرقمي وتقوم مهام عمله على المساهمة في متابعة خطط التحول الرقمي للوزارة، الربط الشبكي مع الجهات الخارجية، ميكنة جميع خدمات الوزارة.

كما أصدرت الوزيرة أيضاً قراراً بتجديد تعيين أمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، حيث تنص مهام عملها على معاونة الوزيرة في مباشرة كافة الأعمال التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف وبرامج الوزارة ومراجعة موقف الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع الجهات الدولية والقطاع الخاص وجمع التقارير عن جهود وانجازات الوزارة بشأن التقارير الدولية الخاصة بالمرأة والاعاقة وحقوق الطفل.