أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية جلسة اليوم

09:38 ص الثلاثاء 20 أبريل 2021
أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية جلسة اليوم

أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية جلسة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.10% في بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبلغ سعر الأوقية 1769.7 دولار في تمام الساعة 9:28 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكان سعر الأوقية سجل بختام جلسة أمس 1771.4 دولار.

أسعار الذهب أوقية الذهب سبائك الذهب

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