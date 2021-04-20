أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية جلسة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.10% في بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبلغ سعر الأوقية 1769.7 دولار في تمام الساعة 9:28 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكان سعر الأوقية سجل بختام جلسة أمس 1771.4 دولار.