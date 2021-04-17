لتجنب الزحام.. طرق سداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر أبريل إلكترونيًا

كتب-علاء حجاج:

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة شهر أبريل 2021 للهاتف الأرضي لفترة الاستهلاك من شهر يناير لنهاية مارس.

ويمكنك الاستعانة بوسائل الدفع الإلكتروني لسداد فاتورة الهاتف الأرضي، لتجنب التعرض للطقس الحار في نهار رمضان.

ويمكنك سداد الفاتورة بإحدى الوسائل التالية:

"الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة- تطبيق ماي وي- مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات)- ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي- مصاري- مكاتب البريد- خدمة فودافون كاش- خدمة فوري- خدمة سداد-

خدمة Bee- خدمة خدماتي- خدمة أمان- خدمة الأهلي ممكن".

وحددت الشركة المصرية للاتصالات مواعيد السماح التي يمكن خلالها سداد فاتورة الأرضي دون دفع غرامة، كما حددت مواعيد تحويل الخط إلى نظام الاستقبال، ومواعيد قطع الحرارة مؤقتًا، وفرض غرامة على المتأخرين في سداد الفاتورة.

وجاءت مواعيد السداد كالتالي:

15 أبريل 2021: إصدار فاتورة الهاتف الأرضي مارس 2021 والسماح بسدادها لمدة شهر دون غرامة.

يوم 15 مايو 2021: تحويل خط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط لمدة شهر.

يوم 15 يونيو 2021: فرض غرامة تأخير ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات، عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون، ويمكن الاستعلام من خلال هذا الرابط: اضغط هنا