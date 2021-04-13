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أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في أول أيام شهر رمضان

10:26 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في أول أيام شهر رمضان

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل، والفاصوليا بين 25 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجعت أسعار الباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والخيار البلدي 50 قرشا للكيلو اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت عددا من أصناف الفاكهة، بحسب بيانات موقع العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.25 و2.5 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
البصل بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه.
الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.
الباذنجان البلدي بين 2 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
كانتلوب بين 3 و5 جنيهات.
الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.

أسعار الخضر البطاطس البصل الفاصوليا الملوخية الفراولة الجوافة

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