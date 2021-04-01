اقتصادية قناة السويس: موانئ الهيئة استقبلت 38 سفينة خلال يومين

كتبت- ياسمين سليم:

قالت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان اليوم الخميس بشأن الحركة الملاحية بالموانئ التابعة للمنطقة، إن مينائي شرق وغرب بورسعيد سجلا دخول وخروج 24 سفينة خلال اليومين الماضيين.

ووفقا للبيان، شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن حاويات وخروج 4 سفن، وتتواجد على الأرصفة 8 سفن ومن المنتظر وصول سفينة حاويات.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة.

كما غادرت السفينة EX OTTER أول أمس ميناء العريش والتي تم شحنها أسمنت سايلون من أسمنت العريش، بحمولة 3000 طن سايلون، حيث يبلغ طولها 78.2 متر وعرض 12,5 متر ويصل غاطس السفينة بعد الشحن 6.60 متر.

وبحسب البيان، تعد هذه هي السفينة رقم 19 التي يستقبلها الميناء بعد إعادة تشغيله متجهة إلى قبرص، وتستعد الميناء لاستقبال سفن لشحن حمولات من الملح والمواد السيناوية الأخرى خلال هذه الأيام.

على جانب آخر، شهدت ميناء العين السخنة خلال اليومين الماضيين استقبال 3 سفن حاويات بحمولة 77200 طن بحاويات 3850 حاوية، وعدد 3 سفن صب سائل بحمولة 129570 طن.

واستقبل ميناء الأدبية 5 سفن ومغادرة 2 سفينة وبلغت حمولات البضائع الصادرة 22401 ألف طن والواردة 26460 ألف طن.

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.