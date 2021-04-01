ارتفاع كبير لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد الجرام 13 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 755 جنيهًا مقابل 742 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 647 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 863 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6040 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، وزاد سعر الأوقية نحو 7.2 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.42%، ليسجل سعر الأوقية 1714.9 دولار، في الساعة 12:24 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.