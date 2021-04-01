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اليوم.. بدء صرف معاشات أبريل والدفعة الأخيرة من العلاوات الخمس

10:44 ص الخميس 01 أبريل 2021
اليوم.. بدء صرف معاشات أبريل والدفعة الأخيرة من العلاوات الخمس

صرف معاشات - أرشيفية

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الخميس صرف معاشات شهر أبريل، بالإضافة إلى صرف مستحقات الدفعة الأخيرة للعلاوات الخمس.

ويبلغ عدد أصحاب المعاشات الذين سيصرفون المعاش 10.5 مليون صاحب معاش، فضلًا عن 2.4 مليون مستفيد من مستحقي الدفعة الأخيرة للعلاوات الخمس.

وسيبدأ الصرف للشريحة الأولى من أصحاب المعاشات والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن الصرف بداية من صباح اليوم، على أن يصرف باقي الدفعات تباعًا، وفقًا للتقسيم المتبع منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

ويمكن لأصحاب المعاشات، صرف معاشاتهم عبر بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاتهم، ودون الالتزام بالموعد المحدد.

ويحصل المستحقون من أصحاب المعاشات للعلاوات الخمس على آخر دفعة من متجمدات هذه العلاوات مع معاش هذا الشهر حسبما أعلن سابقًا.

وكانت الوزارة ضمت العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات مع معاش شهر يوليو الماضي، وقسمت الأثر الرجعي للمعاش على 4 دفعات، بدأت في يوليو وصرفت بقية الدفعات في شهري أكتوبر ويناير الماضيين، وستكون الدفعة الأخيرة في معاش شهر أبريل.

المعاشات صرف المعاشات معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

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