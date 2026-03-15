أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق 15/3/2026 النشرة السنوية "لإحصاءات الخدمات البريدية" لعام 2024/2025.

وبحسب البيان، جاءت أهم مؤشراتها ما يلي:

صندوق التوفير

بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 166.2 مليار جنيه عام (2024/2025) مقابل 121.5 مليار جنيه عام (2023/2024) بزيادة بلغت نسبتها 36.8%.

المعاشات المنصرفة

بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 200.4 مليار جنيه عام (2024/2025) مقابل 179.5 مليار جنيه عام (2023/2024) بزيادة بلغت نسبتها 11.6%.

الحسابات الجارية

بلغت قيمة المبالغ المودعة 367.8 مليار جنيه عام (2024/2025) مقابل 249.5 مليار جنيه عام (2023/2024) بزيادة بلغت نسبتها 47.4%.

الطوابع المباعة والنماذج

بلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 382.5 مليون جنيه عام (2024/2025) مقابل 335.8 مليون جنيه عام (2023/2024) بزيادة بلغت نسبتها 13.9%.

وحدات الخدمات البريدية

بلغ عدد المكاتب البريدية 4719 مكتبًا عام (2024/2025) مقابل 4643 مكتبًا عام (2023/2024) بزيادة بلغت نسبتها 1.6%.

خدمة الدفع الإلكتروني

بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تؤدي الخدمة على مستوى الجمهورية 7513 وحدة عام (2024/2025) مقابل 9286 وحدة عام (2023/2024) بانخفاض بلغت نسبته 19.1% (وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد).