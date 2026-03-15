الإحصاء: 36.8% زيادة فـي إيداعات صندوق التوفير عام 2024/2025

كتب : دينا خالد

02:03 م 15/03/2026

الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق 15/3/2026 النشرة السنوية "لإحصاءات الخدمات البريدية" لعام 2024/2025.

وبحسب البيان، جاءت أهم مؤشراتها ما يلي:

صندوق التوفير

بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 166.2 مليار جنيه عام (2024/2025) مقابل 121.5 مليار جنيه عام (2023/2024) بزيادة بلغت نسبتها 36.8%.

المعاشات المنصرفة

بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 200.4 مليار جنيه عام (2024/2025) مقابل 179.5 مليار جنيه عام (2023/2024) بزيادة بلغت نسبتها 11.6%.

الحسابات الجارية

بلغت قيمة المبالغ المودعة 367.8 مليار جنيه عام (2024/2025) مقابل 249.5 مليار جنيه عام (2023/2024) بزيادة بلغت نسبتها 47.4%.

الطوابع المباعة والنماذج

بلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 382.5 مليون جنيه عام (2024/2025) مقابل 335.8 مليون جنيه عام (2023/2024) بزيادة بلغت نسبتها 13.9%.

وحدات الخدمات البريدية

بلغ عدد المكاتب البريدية 4719 مكتبًا عام (2024/2025) مقابل 4643 مكتبًا عام (2023/2024) بزيادة بلغت نسبتها 1.6%.

خدمة الدفع الإلكتروني

بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تؤدي الخدمة على مستوى الجمهورية 7513 وحدة عام (2024/2025) مقابل 9286 وحدة عام (2023/2024) بانخفاض بلغت نسبته 19.1% (وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد).

"بتتفتح بالبصمة".. علبة كحك بـ39 ألف جنيه تثير جدلا واسعا- ما مكوناتها؟
"بتتفتح بالبصمة".. علبة كحك بـ39 ألف جنيه تثير جدلا واسعا- ما مكوناتها؟
فركش.. محمد إمام يعلن انتهاء تصوير مسلسل "الكينج"
فركش.. محمد إمام يعلن انتهاء تصوير مسلسل "الكينج"
إيران تطلق الموجة 54 من عملية "الوعد الصادق 4" وتستخدم صاروخ سجيل الباليستي
إيران تطلق الموجة 54 من عملية "الوعد الصادق 4" وتستخدم صاروخ سجيل الباليستي
كان يدافع عن محل والده.. الإعدام للمتهم بقتل الطفل "عمار" في بورسعيد
كان يدافع عن محل والده.. الإعدام للمتهم بقتل الطفل "عمار" في بورسعيد
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 15 مارس 2026
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 15 مارس 2026

