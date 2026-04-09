مواعيد غلق المحلات.. الداخلية تحرر 1007 مخالفات لترشيد الكهرباء

حررت أجهزة وزارة الداخلية 1007 مخالفة لمحلات ومنشآت تجارية لم تلتزم بـ "مواعيد غلق المحلات" المقررة قانونًا خلال 24 ساعة الماضية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء فوريًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعرضهم على النيابة العامة بجميع المحافظات لضمان الانضباط التام.

مواعيد غلق المحلات بالمحافظات

جاءت هذه التحركات الأمنية المكثفة في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل مواعيد غلق المحلات والمنشآت التجارية بكافة المحافظات، ومن جانب آخر تهدف الحملات إلى المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الراهنة بشكل قاطع وصارم، علاوة على ذلك استهدفت القوات التأكد من انضباط الشوارع المصرية والتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالتوقيتات المحددة فوريًا وبكل حسم وقوة لضمان تنفيذ خطة الدولة.

تحرير مخالفات لترشيد الكهرباء

أسفرت جهود الحملات الميدانية عن رصد وتوثيق حالات عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء، حيث تم رصد 1007 منشآت لم تلتزم بـ مواعيد غلق المحلات بقلب الأحياء السكنية والمراكز التجارية.

وفي السياق ذاته تواصل الأجهزة الأمنية رصدها الميداني على مدار الساعة، لضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتحقيق المستهدف من خطة الترشيد الوطنية بشكل قاطع وصارم فوريًا، مع التأكيد على تطبيق القانون بكل حزم حيال أي تجاوزات جديدة.



مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟





تنكر في زي نسائي ونقاب..كيف دبر "أثير الديون" لقتل خالته بشقة زنين؟





"2 مليار جنيه و30 سنة حبس".. رحلة "مستريح السيارات" من خارج البلاد للزنزانة



