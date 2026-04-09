أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسارع معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 15.2% خلال مارس مقارنة بـ13.4% في فبراير تحت ضغط ارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات 5.8%.

وبحسب البيان اليوم، فإن معدل التضخم الشهري على مستوى مدن مصر ارتفع إلى 3.2% خلال مارس مقابل 2.8% في فبراير.

تسبب رفع الحكومة أسعار البنزين والسولار بقيمة 3 جنيهات للتر الواحد خلال مارس في ارتفاع أسعار كافة السلع خاصة السولار الذي يدخل في مكونات تحديد السعر النهائي للسلع.

ضغوط تضخمية متزايدة

كان المركزي أبدى قلقه في تقرير لجنة السياسة النقدية من تعرض التضخم لمخاطر تصاعدية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وحالة عدم اليقين للتوترات بمنطقة الشرق وتبعاتها على حركة التجارة وأسعار السلع عالميا.

ونتيجة لذلك قد يواجه المركزي صعوبة في الوصول لمستهدف التضخم على أساس متوسط بين 5% و9% خلال الربع الرابع من 2026.