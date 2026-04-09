تسارع معدل التضخم في مصر إلى 15.2% بمارس تحت ضغط ارتفاع الأسعار

كتب : منال المصري

10:30 ص 09/04/2026

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسارع معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 15.2% خلال مارس مقارنة بـ13.4% في فبراير تحت ضغط ارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات 5.8%.

وبحسب البيان اليوم، فإن معدل التضخم الشهري على مستوى مدن مصر ارتفع إلى 3.2% خلال مارس مقابل 2.8% في فبراير.

تسبب رفع الحكومة أسعار البنزين والسولار بقيمة 3 جنيهات للتر الواحد خلال مارس في ارتفاع أسعار كافة السلع خاصة السولار الذي يدخل في مكونات تحديد السعر النهائي للسلع.

ضغوط تضخمية متزايدة

كان المركزي أبدى قلقه في تقرير لجنة السياسة النقدية من تعرض التضخم لمخاطر تصاعدية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وحالة عدم اليقين للتوترات بمنطقة الشرق وتبعاتها على حركة التجارة وأسعار السلع عالميا.

ونتيجة لذلك قد يواجه المركزي صعوبة في الوصول لمستهدف التضخم على أساس متوسط بين 5% و9% خلال الربع الرابع من 2026.

معدل التضخم البنك المركزي الإحصاء

"يدل على عقليته".. جيرارد يشيد بما فعله صلاح بعد مباراة ليفربول وباريس
قسوة "الأبناء والزوج".. سقوط المتهمين بضرب سيدة بني سويف بسبب الميراث
أول اتصال منذ بدء الحرب.. السعودية وإيران تبحثان خفض التوتر
إنجي كيوان تكشف عن 3 أشياء تخيفها وتعلق على الشبه بينها وبين لبنى عبدالعزيز
ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)
الذهب ينخفض ببداية تعاملات الخميس
"ارتفاع الحرارة وشبورة مائية".. توقعات طقس الأيام المقبلة