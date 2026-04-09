الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

10:51 ص 09/04/2026 تعديل في 11:09 ص

وأصل سعر الدولار الانخفاض مقابل الجنيه لليوم الثاني على التوالي في 5 بنوك، بقيمة 12 و16 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 9-4-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

كان سعر الدولار قد تراجع في تعاملات أمس بوتيرة سريعة بنحو 1.44 جنيه، ليسترد الجنيه نحو 2.5% من قيمته، مدفوعًا بحالة التفاؤل التي سادت عقب الإعلان عن هدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات.

لماذا انخفض سعر الدولار؟

بعد اتفاق أمريكا وإيران على تعليق الحرب لمدة أسبوعين تلقت البنوك تدفقات قوية من المستثمرين الأجانب يوم الأربعاء وسط حالة التفاؤل بقرب انتهاء النزاع وعودة الاستقرار بالمنطقة.

سعر الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.12 جنيه للشراء، و53.11 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.12 جنيه للشراء، و53.11 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.11 جنيه للشراء، و53.21 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:


53.15 جنيه للشراء، و53.25 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:


53.12 جنيه للشراء، و53.11 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

