إعلان

وزير الداخلية يسمح لـ42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

كتب : مصراوي

11:45 ص 09/04/2026 تعديل في 11:56 ص

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 427، و428 لسنة 2026 بشأن السماح لـ 42 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.

تفاصيل السماح لـ 42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم427: يؤذن لـ 21 مواطنًا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

كما نصت المادة الأولى من القرار رقم 428 على أن يؤذن لـ 21 مواطنًا آخرين، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وزير الداخلية وزارة الداخلية جنسيات أجنبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

