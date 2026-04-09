يدرس الديمقراطيون في مجلس النواب ما إذا كان يمكن استخدام التعديل الخامس والعشرين — أو كيف يمكن ذلك — لعزل الرئيس دونالد ترامب، بعد تهديده الأخير بـ"محو الحضارة الإيرانية بالكامل".

وحسب موقع أكسيوس الأمريكي فإن هذا المسعى يواجه عقبات قانونية وسياسية كبيرة، كما يتطلب موافقة من أعضاء حكومة ترامب أنفسهم.

دعوات لعزل ترامب

ورغم وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، تتزايد الدعوات لعزل ترامب باستخدام هذا التعديل — ليس فقط من الديمقراطيين، بل أيضًا من شخصيات محسوبة على تيار "ماجا" مثل النائبة السابقة مارجوري تايلور جرين، ومنظّر المؤامرات اليميني المتطرف أليكس جونز.

وقد وصف البيت الأبيض هذه المحاولات لعزل ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين — أو حتى عزله عبر المساءلة (impeachment) مجددًا — بأنها "محاولات بائسة" وغير واقعية حسب ما نشره أكسيوس في تقريره.

ما هو التعديل الخامس والعشرون؟

هو تعديل في الدستور الأمريكي يحدد الإجراءات الخاصة باستبدال الرئيس، ويتضمن حالات تتعلق بعدم قدرة الرئيس على أداء مهامه.

تم التصديق عليه عام 1967 بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963، وهو الحدث الذي أبرز الحاجة إلى إجراءات أكثر وضوحًا للتعامل مع الحالات التي يصبح فيها الرئيس غير قادر على أداء مهامه.

كيف يعمل التعديل؟

القسمان 1 و2: يتعلقان بكيفية تولي نائب الرئيس السلطة إذا تمت إقالة الرئيس أو وفاته أو استقالته، وكذلك كيفية استبدال نائب الرئيس.

بينما القسم 3: يسمح للرئيس بأن يعلن بنفسه أنه غير قادر على أداء مهامه. أما القسم 4، فيسمح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة (أو هيئة أخرى يحددها الكونجرس) بإعلان أن الرئيس غير قادر على أداء مهامه.

ولم يحدد الكونجرس حتى الآن هيئة بديلة، وهناك خلاف بين الخبراء حول دور أعضاء الحكومة المؤقتين إن وجد.

هل استُخدم هذا التعديل من قبل؟

لم يتم عزل أي رئيس أمريكي أثناء وجوده في السلطة باستخدام هذا التعديل.

لكن الرئيس جورج دبليو بوش استخدم (القسم 3) لنقل السلطة مؤقتًا إلى نائبه ديك تشيني أثناء خضوعه لفحوصات طبية في عامي 2002 و2007. كما استخدمه الرئيس رونالد ريجان عندما خضع لجراحة سرطان عام 1985.

هل تنجح محاولة عزل ترامب

وفقا لتقرير أكسيوس فإنه من غير المتوقع أن تنجح المحاولة، وذلك لأن الديمقراطيون في الكونجرس لا يمكنهم بدء عملية العزل بموجب هذا التعديل. وذلك لأن الخطوة الأساسية يجب أن تأتي من نائب الرئيس، وأغلبية أعضاء الحكومة، ثم يتدخل الكونجرس فقط إذا اعترض الرئيس على القرار.

كما أن نائب الرئيس فانس — الذي يفكر ترامب في دعمه لانتخابات 2028 — من غير المرجح أن يلجأ إلى هذا الأمر .