أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن المرحلة المقبلة تتطلب موقفاً جماعياً حازماً وواضحاً في التعامل مع التحديات الإقليمية.

وأوضح قرقاش، في منشور عبر منصة "إكس"، أن مواقف الإمارات الصريحة تجاه ما وصفه بالعدوان الإيراني على دول الخليج تعكس نهجاً قائماً على الوضوح، مشيراً إلى أن بيان وزارة الخارجية بشأن وقف إطلاق النار حظي بتأييد شعبي واسع.

وأضاف أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل المجاملات، مؤكداً أن المصارحة أصبحت ضرورة في ظل التطورات المتسارعة، وأن تبني موقف جماعي واضح يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.