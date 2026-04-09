قرقاش: ولّى زمن المجاملات.. ووضوح الموقف ضرورة بعد العدوان

كتب : وكالات

11:36 ص 09/04/2026

الدكتور أنور قرقاش

أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن المرحلة المقبلة تتطلب موقفاً جماعياً حازماً وواضحاً في التعامل مع التحديات الإقليمية.

وأوضح قرقاش، في منشور عبر منصة "إكس"، أن مواقف الإمارات الصريحة تجاه ما وصفه بالعدوان الإيراني على دول الخليج تعكس نهجاً قائماً على الوضوح، مشيراً إلى أن بيان وزارة الخارجية بشأن وقف إطلاق النار حظي بتأييد شعبي واسع.

وأضاف أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل المجاملات، مؤكداً أن المصارحة أصبحت ضرورة في ظل التطورات المتسارعة، وأن تبني موقف جماعي واضح يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أنور قرقاش الإمارات إيران دول الخليج حرب إيران الحرب على إيران إيران وأمريكا

