إعلان

أسعار مواد البناء اليوم الخميس في الأسواق.. قفزة في سعر الحديد

كتب : أحمد الخطيب

11:00 ص 09/04/2026

سعر الحديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 9-4-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37733.08 جنيه، بزيادة 462.68 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39569.6 جنيه، بزيادة 435.09 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 38750 جنيهًا، بزيادة 800 جنيه.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد الجيوشي: 37000 جنيه، بزيادة 2250 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4042.39 جنيه، بتراجع 41.97 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الحديد حديد عز حديد المصريين سعر الأسمنت

أحدث الموضوعات

علاقات

نصائح طبية

حوادث وقضايا

شئون عربية و دولية

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

