انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.43% عند مستوى 48384 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع 4.10% عند مستوى 48593 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم ديجيتايز للاستثمار والتقنية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية.