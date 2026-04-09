انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

11:49 ص 09/04/2026

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 9-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر اليورو اليوم؟

انخفض سعر اليورو أمس واليوم بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة في أول رد فعل على التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران بتعليق الحرب لمدة 15 يوما حتى التوصل لاتفاق نهائي خلال المفاوضات.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.86 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و62.13 جنيه للبيع، بتراجع 47 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 61.89 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و62.11 جنيه للبيع، بتراجع 49 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 61.87 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و62.1 جنيه للبيع، بتراجع 49 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61.88 جنيهًا للشراء، بتراجع 12 قرشًا، و62.11 جنيه للبيع، بتراجع 64 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 61.89 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و62.12 جنيه للبيع، بتراجع 44 قرشًا.

