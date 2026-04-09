انخفضت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار الصوب والبلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس 9-4-2026، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والكوسة، والفلفل الرومي البلدي، البرتقال الصيفي، والليمون البلدي مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و22 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 19 و27 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 20 و28 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 12 و22 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 13 و21 جنيهًا، بزيادة جنيه.