البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة بلغت 0.27% إلى مستوى 10596 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.38%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.6% إلى مستوى 10568 نقطة.