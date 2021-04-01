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البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:17 ص الخميس 01 أبريل 2021
البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة بلغت 0.27% إلى مستوى 10596 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.38%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.6% إلى مستوى 10568 نقطة.

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