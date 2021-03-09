مبيعات محلية وأجنبية تهبط بالبورصة 1% بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة بلغت 1.07% إلى مستوى 11337 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 15.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 5.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 20.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة بلغت 0.58% إلى مستوى 11459 نقطة.