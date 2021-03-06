بعد انخفاضات متتالية.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 750 جنيهًا للجرام، وهو سعر أمس.
وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 642.9 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 يبلغ 857 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6000 جنيه.
وصعدت أسعار الذهب بنسبة 0.18% في نهاية تعاملات أمس.
وبحسب بيانات وكالة بلومبرج بلغت أوقية الذهب 1700.6 دولار، لتنهي الأسبوع على ارتفاع.
واليوم والغد عطلة رسمية بالبورصات العالمية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
184755
عدد المصابين
-
142610
عدد المتعافين
-
10871
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
116194748
عدد المصابين
-
91853924
عدد المتعافين
-
2580476
عدد الوفيات
إعلان