أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهر العقاري يوسف شعبان لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية تامر أمين فيروس كورونا انقلاب ميانمار

بعد انخفاضات متتالية.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم

12:19 م السبت 06 مارس 2021
بعد انخفاضات متتالية.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 750 جنيهًا للجرام، وهو سعر أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 642.9 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 يبلغ 857 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6000 جنيه.

وصعدت أسعار الذهب بنسبة 0.18% في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج بلغت أوقية الذهب 1700.6 دولار، لتنهي الأسبوع على ارتفاع.

واليوم والغد عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب

الخبر التالى:

وزير البترول يتفقد مشروع إنشاء خط غاز مدينة العلمين الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 184755

    عدد المصابين

  • 142610

    عدد المتعافين

  • 10871

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 116194748

    عدد المصابين

  • 91853924

    عدد المتعافين

  • 2580476

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الخارجية تصدر بيانا بشأن واقعة قتل وإصابة مواطنين مصريين في السعودية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا