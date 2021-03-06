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تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق الجملة

10:06 ص السبت 06 مارس 2021
تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق الجملة

أسعار الأسماك

كتيت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 20 و21 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و380 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، كما ظل سعر كيلو السمك البوري مستقرا بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك أسعار المأكولات البحرية سوق الجملة

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