سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

كتب : ميريت نادي

05:52 م 02/05/2026

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية 2-5-2026، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بعد انخفاضه عالميا بنسبة 0.08% ليصل إلى نحو 4614 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4636 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5961 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6955 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7948 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 55640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79480 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247182 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 397400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.08% إلى نحو 4614 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

