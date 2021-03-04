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مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

03:10 م الخميس 04 مارس 2021
مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.52% إلى مستوى 11333 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.24%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 43.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 1.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 36.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.68% إلى مستوى 11393 نقطة.

البورصة المصرية مبيعات أجنبية وعربية

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