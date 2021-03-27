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تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في بداية الأسبوع

10:13 ص السبت 27 مارس 2021
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في بداية الأسبوع

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- دينا خالد:


استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.


ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


أسعار الخضروات:


الطماطم بين 1.1 و1.9 جنيه.
البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه.
البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه
الرومي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.


أسعار الفاكهة:


البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الرمان بين 7 و10 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر الطماطم الفاصوليا الباذنجان الليمون الرمان الجوافة

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