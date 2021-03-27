تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في بداية الأسبوع

كتبت- دينا خالد:



استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.



ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



أسعار الخضروات:



الطماطم بين 1.1 و1.9 جنيه.

البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه

الرومي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.



أسعار الفاكهة:



البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.