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تراجع الطماطم والكوسة..أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

10:10 ص الخميس 25 مارس 2021
تراجع الطماطم والكوسة..أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الخضر

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والكوسة بين 10 قروش و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.75 جنيه، بتراجع 10 قروش.
البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه.
البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الرمان بين 7 و10 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر الطماطم الكوسة البطاطس الملوخية الرمان الجوافة الفاصوليا

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