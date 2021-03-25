تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو الجمبرى 30 جنيهًا ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبقي سعر كيلو السبيط والكاليماري ثابتا بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.