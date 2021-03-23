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ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

01:07 م الثلاثاء 23 مارس 2021
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 766 جنيهًا مقابل 765 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 657 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 875 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6128 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف نحو 0.35 سنتًا في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.03%، ليسجل سعر الأوقية 1739.56دولار، في الساعة 12:38 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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