أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:22 ص الإثنين 22 مارس 2021
ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضراوات بين 10 قروش وجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

استقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم عند نفس مستوياتها أمس، بحسب موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.9 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 1.15 و2.3 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور سوق الجملة

الخبر التالى:

غدا.. بدء صرف مرتبات شهر مارس 2021 لموظفي الحكومة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 195418

    عدد المصابين

  • 149934

    عدد المتعافين

  • 11598

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كتل حارة وانخفاض رؤية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا