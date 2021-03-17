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ارتفاع الطماطم والباذنجان البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:02 ص الأربعاء 17 مارس 2021
ارتفاع الطماطم والباذنجان البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم والباذنجان البلدي بين 5 قروش و25 قرشا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.85 جنيه، بزيادة 5 قروش.

البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور سوق الجملة الطماطم الباذنجان

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