معيط: عرض مشروع موازنة العام المالي الجديد على السيسي الأسبوع المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم عرض مشروع الموازنة العام المالي الجديد على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع المقبل؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها على مجلس النواب.

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت على خلال زيارته لافتتاح المقر المطور للمديرية المالية بمحافظة قنا، أن الموازنة الجديدة تترجم التكليفات الرئاسية بإعطاء دفعة قوية للاستثمارات العامة خاصة في إطار المشروع القومي لتطوير الريف بحيث ينعكس ذلك في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الوزير، إن الشغل الشاغل للرئيس السيسي، تحقيق التنمية في كل أنحاء الجمهورية، وأن التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري خلال ثلاث سنوات تبلغ نحو ٦٠٠ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الصعيد بما فيه محافظة قنا، سيحظى بقدر كبير من الاهتمام في إطار هذا المشروع التاريخي غير المسبوق الذي يتبناه الرئيس السيسي، من أجل تيسير سبل العيش الكريم.

وأضاف الوزير، أننا نمضي بقوة في تحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، ومن المقرر أن يتم إدارة كل صادرات وواردات مصر من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» في يونيه المقبل؛ بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وأوضح أنه من المقرر أيضًا في مايو المقبل ضم الـ ٢٨٠٠ شركة، المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تُسهم في رصد كل المعاملات التجارية إلكترونيًا بشكل لحظي؛ على النحو الذي يُساعد في تحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين؛ بما يؤدى إلى تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وقال إن 430 شركة انضمت بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم رصد ٢ مليون معاملة تجارية لها بيعًا وشراءً؛ بما يعكس نجاح هذا النظام في مرحلتيه الأولى والثانية، باعتباره أحد مفردات المشروع القومي لتطوير المنظومة الضريبية.