البترول: الفترة القادمة ستشهد زيادة في التحول الرقمي بالعمليات الإنتاجية

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الفترة القادمة ستشهد زيادة في مشروعات التحول الرقمي في العمليات الإنتاجية استثماراً لتلك النجاحات التي تحققت ومنها التشغيل الفعلي لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج "Egypt Upstream Gateway"، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير، خلال اجتماعه بوفد من شركة بيكر هيوز، أن هذه البوابة هي أول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر بمعايير عالمية في توقيت قياسي.

وذكر أنه تم أيضا إطلاق أول تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل وإظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذي يتواجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها.

وأشار الملا إلى أن هناك نجاحات تحققت من قبل أيضا مثل الإسراع بوضع المشروعات الجديدة على خريطة الإنتاج، وإطلاق بوابة تواصل العاملين وغيرها من المشروعات التي كان لمواكبة التطور واستخدام تطبيقات التقنيات الحديثة دور بارز فيها.

وأكد أن السبق الذي حققته الوزارة بإطلاق مشروع التطوير والتحديث، وكذلك مشروع التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وما واكبهما من تطور كامل وتنامي في الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية أثمر عن تحقيق قصص نجاح واضحة في كافة مناحي الصناعة البترولية، وكذلك فى قطاع التعدين.

وأوضح الوزير أن قطاع البترول لديه فرص استثمارية متميزة وأنه قادر على التوسع في شراكاته مع الشركات العالمية من خلال العديد من المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيات الجديدة في مجالات الإنتاج والتنمية وإعادة تقييم البيانات.

وقال إن ذلك يكون من خلال مشروعات المسح السيزمي واسترجاع غاز الشعلة وترشيد الاستهلاك وتدريب الكوادر على التقنيات الحديثة ومشروعات رفع كفاءة أعمال الأمن السلامة والصحة المهنية وغيرها من المشروعات المختلفة التي تؤمن بيئة العمل بما يحقق أهداف زيادة الإنتاج والحفاظ على العاملين والمنشآت والمعدات.

من جانبه، قدم وفد شركة بيكر هيوز عرضاً توضيحياً لعدد من التطبيقات التكنولوجية الحديثة والحلول الرقمية التي تقدمها الشركة في مجالات التسجيل الآلي لإنتاج الحقول واسترجاع غازات الشعلة وتوفير المواد الكيماوية، وكذلك في زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة ومشروعات الصيانة والإنشاءات وتدريب الكوادر البشرية.

كما اتفق الجانبان على استكمال برنامج تدريب الكوادر البترولية في شركة بيكر هيوز بعد التوقف الناجم عن جائحة كورونا، وذلك ضمن البرنامج المشترك الذي تنفذه الوزارة لرفع كفاءة العاملين وصقل خبراتهم بالتعاون مع الشركات البترولية العالمية العاملة بمصر.

حضر الاجتماع أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، ومجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وضم وفد بيكر هيوز كلاً من زاهر إبراهيم نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند، وأيمن خطاب الرئيس العالمي لقطاع التحكم بالضغط السطحي لحقول البترول.

كما ضم وفد الشركة أديب الزغبي رئيس القطاع المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند، وتمير ناصر المدير عام لفرعي الشركة في مصر والسودان.

من جانبه، أشاد زاهر إبراهيم بقصص النجاح التي حققتها وزارة البترول خلال الفترة الماضية في قطاعي البترول والغاز والتعدين، والتطبيق المتميز لبرامج الإصلاح الاقتصادي والذي حاز ثقة الشركات والمؤسسات الدولية.

كما أشاد إبراهيم بالخطوات التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية وفتحها آفاقا أكبر للاستثمار جذبت شركات ذات ثقل عالمي وملاءات مالية كبيرة وتكنولوجيات متقدمة مثل إكسون موبيل وشيفرون بالإضافة إلى كبرى الشركات العالمية العاملة بمصر.

وقال إن خبرات بيكر هيوز في التعامل مع عدد من شركات قطاع البترول المصري في مقدمتها جاسكو وبتروجت وويبكو مكنها من متابعة ما يقوم به قطاع البترول من إصلاحات حقيقية وقوية عن قرب ودفعها لعرض ما يمكنها تقديمه من حلول مبتكرة ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة.