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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:11 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة بلغت 0.65% إلى مستوى 11447 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.87 %، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.75%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 19.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 14 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 5.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.69% إلى مستوى 11523 نقطة

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