صعود جماعي في مؤشرات البورصة ببداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد بنسبة 0.25% إلى مستوى 11627 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.58%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.56%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة بلغت 0.17% إلى مستوى 11598 نقطة.