صعود جماعي في مؤشرات البورصة ببداية تعاملات اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد بنسبة 0.25% إلى مستوى 11627 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.58%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.56%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة بلغت 0.17% إلى مستوى 11598 نقطة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
169106
عدد المصابين
-
132054
عدد المتعافين
-
9604
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
106301056
عدد المصابين
-
77893980
عدد المتعافين
-
2318021
عدد الوفيات
إعلان