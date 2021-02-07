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صعود جماعي في مؤشرات البورصة ببداية تعاملات اليوم

10:10 ص الأحد 07 فبراير 2021
صعود جماعي في مؤشرات البورصة ببداية تعاملات اليوم

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد بنسبة 0.25% إلى مستوى 11627 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.58%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.56%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة بلغت 0.17% إلى مستوى 11598 نقطة.

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