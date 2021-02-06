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تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة

10:44 ص السبت 06 فبراير 2021
تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة

أسعار الأسماك

كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي بسوق العبور.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي اليوم بين 20 و23 جنيهًا، في سوق العبور.
واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا.
وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.
وبلغ سعر كيلو السمك البوري بين 45 و51 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وهو سعر أمس.

أسعار الأسماك السمك البلطي السمك المكرونة السويسي السمك البوري

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