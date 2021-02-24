أكثر الكلمات إنتشاراً

قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري تامر أمين الطقس لقاح كورونا فيروس كورونا الدوري المصري انقلاب ميانمار

مشتريات محلية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:06 م الأربعاء 24 فبراير 2021
مشتريات محلية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة بلغت 0.16% إلى مستوى 11435 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 74.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 45.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 28.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 1.15% إلى مستوى 11416 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

الخبر التالى:

21 % تراجعا في صافي أرباح "السويدي إليكتريك" خلال 2020

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 179407

    عدد المصابين

  • 138683

    عدد المتعافين

  • 10443

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 112258917

    عدد المصابين

  • 87784683

    عدد المتعافين

  • 2485295

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نظري وعملي.. ننشر خريطة حضور طلاب الجامعات الخاصة والأهلية بالترم الثاني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا