ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمية في بداية جلسة اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.04% مقارنة بإغلاق أمس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر أوقية الذهب 1806.41 دولار بارتفاع قيمته 0.68 دولار، في تمام الساعة 9:41 صباحا بتوقيت القاهرة.