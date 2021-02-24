ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمية في بداية جلسة اليوم الأربعاء
10:17 ص الأربعاء 24 فبراير 2021
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.04% مقارنة بإغلاق أمس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
وسجل سعر أوقية الذهب 1806.41 دولار بارتفاع قيمته 0.68 دولار، في تمام الساعة 9:41 صباحا بتوقيت القاهرة.
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