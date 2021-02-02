الاتصالات: تخريج دفعة جديدة من المتدربين على الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع EPITA الفرنسية

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كتب-علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس فعاليات تخريج المشاركين ببرنامج تدريب المدربين في مجال الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته الوزارة ونفذته كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITA بهدف إعداد كوادر وطنية من المدربين المعتمدين لتدريس دبلومة لمدة 9 أشهر في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات.

وقال بيان من الوزارة إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار التعاون بين وزارة الاتصالات وكلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITA لتطوير برنامج تعليمي مشترك وخلق نظام فعال لنقل المعرفة من خلال إعداد مدربين وإطلاق برنامج دبلومة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وذكر البيان أن تنفيذ البرنامج جاء على مدار شهرين عبر شبكة الإنترنت بواسطة متخصصين من كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية لتدريب (156) من الخبرات المصرية على المناهج والمحتوى التدريبي لدبلومة الذكاء الاصطناعي التي طورتها الكلية لتناسب السوق المصري؛ حيث تم اختيار المتدربين عبر لجنة مشتركة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكلية الفرنسية ليمثلوا مختلف الجهات الأكاديمية والصناعية وذلك من بين أكثر من 1600طلب التحاق.

وقال وزير الاتصالات إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص الوزارة على بناء قدرات العقول الشابة لكونها تمثل استثمارا للمستقبل وركيزة أساسية لبناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتسخير كافة الإمكانيات لإثراء البرنامج التدريبي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الكلية الفرنسية مع العمل على إتاحته الأعداد أكبر.

من جانبها قالت جُلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي إن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير كافة القطاعات وتعزيز ريادة مصر الإقليمية في هذا المجال؛ كما تشمل محاورها بناء القدرات وإتاحة التدريب لكافة فئات المجتمع في هذه التكنولوجيا إلى جانب تطوير تطبيقات عملية ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقالت هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إن إتمام تدريب المدربين يتزامن مع فتح باب التقدم لمنحة التدريب الاحترافي في تخصص الذكاء الاصطناعي (AI-Pro) وهي الأولى من نوعها في مصر وتستغرق مدة الدراسة فيها تسعة أشهر.

ويدرب من خلالها معهد تكنولوجيا المعلومات أكثر من ١٠٠٠ شاب سنوًيا على تطبيقات هذا التخصص مستعينا بقاعدة المدربين والمنهج التدريبي الذين قامت كلية الحاسوب والتكنولوجيا المتقدمة الفرنسية بإعدادها، بحسب هبة صالح.

وذكر البيان أن هذه المنحة تقدم لها 5600 شاب حتى الآن وفي ضوء الطلب المتزايد للمتقدمين، وطلب الوزير ضخ مزيد من الاستثمارات لاستيعاب كافة الطلاب المتقدمين والمؤهلين لهذا البرنامج المتميز.