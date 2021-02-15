ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والفاصوليا والباذنجان البلدي بين 10 قروش و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

في المقابل تراجعت أسعار البطاطس والبرتقال السكري بين 10 قروش و25 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد "مصراوي" أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.7 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 1 و2 جنيه، بتراجع 10 قروش.

البصل بين 2.75 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الباذنجان البلدى بين 1.25 و3.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.25 و3.75 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.25 جينه و4 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.