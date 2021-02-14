وزير البترول يبحث خطوات تنفيذ مشروع تموين السفن بالموانئ المصرية

كتب- مصطفى عيد:

عقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً بمشاركة أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع مسؤولي شركة ميركيوريا العالمية وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة لمشروع تموين السفن بالموانئ المصرية برئاسة وزارة البترول.

وتضم اللجنة أعضاءً من هيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية للقناة، ووزارة النقل، وهيئة البترول، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

ويأتي ذلك الاجتماع في إطار العمل على زيادة دور مصر كمركز محوري متكامل لخدمات تموين السفن استناداً على الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لموقع مصر وموانئها، وتوافر التسهيلات والبنية الأساسية ومستودعات التخزين المطلوبة لهذا النشاط بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة، وفقا للبيان.

وقالت وزارة البترول إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الانتهاء من مقترح خطة العمل ووضع خارطة طريق بأهداف وجداول زمنية محددة والانتهاء من إعداد كراسة الشروط التي سيتم طرحها والاشتراطات الخاصة بمنح التراخيص في مناطق موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والبحر الأحمر.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار وضع هذه المناطق في المركز العالمي اللائق بنشاط تموين السفن، وأيضاً من أجل تعزيز التنافسية ورفع قدرات وكفاءة الشركات المحلية العاملة في هذا المجال.