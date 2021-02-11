المشاط تبحث مع منسقة الأمم المتحدة خطوات التعاون في المرحلة المقبلة

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع افتراضي، مع إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة المعينة حديثًا في مصر، الخطوات التمهيدية للمرحلة القادمة من التعاون المستمر بين مصر والأمم المتحدة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

وقالت الوزيرة، خلال الاجتماع:"كعضو مؤسس، فإن مشاركة مصر الطويلة مع الأمم المتحدة تؤكد الالتزام الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف نحو بناء عالم قائم على عدم ترك أحد خلف الركب".

وأضافت أن الوزارة سعت إلى حوكمة التعاون متعدد الأطراف من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي: "منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية".

وذكرت الوزيرة أنه من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، يتم جمع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مع الجهات الحكومية في لقاءات دورية لعرض المشروعات المستهدف تمويلها ومناقشة التحديات والعمل على تذليلها، وتعظيم القصص الناجحة.

وأشارت إلى أنه من خلال مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، يتم تصنيف المحفظة الجارية والمستقبلية للتمويل التنموي وفقًا للأهداف الأممية الـ17 لتحديد الأولويات المستقبلية بدقة.

بينما من خلال سرد المشاركات الدولية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على إشراك الأطراف ذات الصلة للاطلاع على تفاصيل المشروعات التنموية المنفذة من خلال التمويل التنموي وعرضها في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، وفقا للوزيرة.

واستعرضت المشاط محاور عمل وزارة التعاون الدولي والمهام المنوطة بها، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، حيث تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد.

كما تتضمن مهام الوزارة متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات مصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، بحسب الوزيرة.

وقالت المشاط إن وزارة التعاون الدولي هي المنسق الوطني للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF)، وتشارك في رئاسة اللجنة التوجيهية مع منسق الأمم المتحدة المقيم.

وتُشرف رانيا المشاط وإيلينا بانوفا، معًا على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF)، الذي يشمل عمل 29 من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها العاملة في مصر بما في ذلك المكاتب الإقليمية، بحسب البيان.

وأكدت المشاط، خلال الاجتماع ، التزام وزارة التعاون الدولي بالحوار الشامل والشفاف والفعّال لتوجيه العمل خلال الفترة المتبقية للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، وكذلك مناقشة الاستعدادات المقبلة.

وتطرقت المشاط إلى التقرير السنوى الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي قبيل انتهاء عام 2020، قائلة:"رسالتنا من التقرير السنوي لعام 2020 (الشراكات الدولية من أجل التنمية المستدامة) كتابة المستقبل في ديناميكية عالمية متغيرة، والرسالة من حكومة مصر واضحة ؛ نحن نؤمن بالتعاون متعدد الأطراف، ونركز على العمل لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، ونهدف إلى تعزيز المزيد من الشراكات أيضًا".

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن لدى مصر مجموعة متنوعة من المشاريع عبر وكالات الأمم المتحدة وهذا كله مفيد للاقتصاد المصري، كما أن هناك العديد من الحالات التي استشهدت فيها الأمم المتحدة ببعض المشروعات في مصر وتسعى مصر للمزيد من ذلك.

وأضاف أنه "يمكننا- معًا- بذل المزيد من الجهد لإظهار المشاريع واستخدامها كمثال لدول ذات حجم وتحديات مماثلة.

وأشارت المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولي اختتمت أول تمرين شامل من نوعه لرسم خرائط التمويل التنموي (إطار رسم خرائط التمويل التنموي وأهداف التنمية المستدامة ODA-SDG Mapping) لجميع المشاريع الفعّالة الحالية لتحديد مدى توافقها مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة وتوفير المعلومات لتسليط الضوء على العمل التنموي؛ موضحة أن استمرار التعاون مع دائرة الرقابة بالوزارة ضروري لعرض المشاريع التنموية.

من جانبها، أكدت إيلينا بانوفا أن التنمية الاقتصادية في مصر حظيت باهتمام المجتمع الدولي، خاصة في هذه الأوقات الصعبة، مضيفةً أن انخفاض معدل البطالة والفقر في مصر يروي قصة برنامج إصلاح "ناجح ومستمر".

وأضافت بانوفا: "لدينا شراكة موثوقة مع مصر، ونظرًا لأن الدولة تقدر التعاون مع الأمم المتحدة، فأنا متفائلة بأننا بصفتنا الأمم المتحدة، لدينا دور نلعبه بعد هذا الأداء الممتاز لمصر".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أصدر قرارًا بتعيين البلغارية "إيلينا بانوفا" منسقًا مقيمًا للأمم المتحدة في مصر في 14 يناير 2021؛ وتتمتع بانوفا بخبرة تزيد عن 22 عامًا في مجال التطوير والإدارة، والتعاون عبر المجالات وتعبئة الموارد، مع خبرة معقولة في تمويل الحكومة والقطاع الخاص، بحسب البيان.