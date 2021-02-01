أسعار الذهب في مصر تصعد اليوم الاثنين.. والجرام يرتفع 5 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام الواحد 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 817 جنيهًا مقابل 812 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 700 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 933 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6536 جنيهًا.

عالميًا، تراجعت أسعار الذهب نحو 12.19 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.66% مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر الأوقية 1859.84دولار، في الساعة 12:36 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.