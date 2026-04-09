الداخلية تكشف القبض على طفل تعدى على فتاة لفظيا بالمنيا

كتب : مصراوي

05:36 م 09/04/2026 تعديل في 11:47 م

القبض على طفل اعتدى لفظيا على فتاة بالمنيا

لم يكن مقطع الفيديو المتداول مجرد لحظة عابرة، بل شرارة أشعلت حالة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر فيه طفل من الباعة الجائلين يتعدى لفظيًا على فتاة في شوارع المنيا.

فتاة ضحية طفل بائع

ومع تصاعد التفاعل، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، حيث بدأت خيوط الحقيقة تتكشف سريعًا. وبالفحص، تم تحديد هوية الفتاة التي قامت بتصوير الفيديو، وهي طالبة تقيم بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة.

طفل يعتدي على فتاة

وبسؤالها، روت تفاصيل الواقعة التي تعود إلى السادس من الشهر الجاري، حين كانت برفقة صديقتها، ليقترب منهما الطفل محاولًا إجبارهما على شراء الحلوى. ومع رفضهما، تحولت اللحظة إلى مشادة لفظية، انتهت بقيام الطفل بالتعدي عليهما بالسب، في مشهد تم توثيقه وانتشر على نطاق واسع.

ضبط طفل ووالده في المنيا

لم تتوقف التحريات عند هذا الحد، بل امتدت لتحديد هوية الطفل، البالغ من العمر 12 عامًا، ووالده الذي يعمل سائقًا وله معلومات جنائية. وبضبطهما، أقر الطفل بارتكابه الواقعة كما ورد في الفيديو، لتُطوى صفحة الواقعة بعد كشف حقيقتها كاملة.

