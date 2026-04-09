السوشيال ميديا تقود لكشف الحقيقة.. ضبط طالب مستعرض وسيدة حطمت سيارة

كتب : مصراوي

11:43 م 09/04/2026 تعديل في 11:45 م

متهم أدى حركات استعراضية على الطريق

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن أداء قائد دراجة نارية حركات استعراضية بأحد الطرق بالغربية معرضا حياته والمواطنين للخطر.

استعراض خطر على الطريق

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو بدون لوحات معدنية وقائدها طالب مقيم بدائرة قسم شرطة السنطة بالغربية. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاستعراض وتحفظت الشرطة على الدراجة النارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

6

تحطيم فانوس سيارة في الغردقة

في سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن كسر سيدة فانوس سيارة بأحد الشوارع بالبحر الأحمر، وأمكن تحديد السيارة الظاهر بمقطع الفيديو ومالكها سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة.

ضبط المتهمة بتحطيم سيارة وكشف حالتها

وبسؤاله أقر بتضرره من سيدة "لا يعلم بياناتها" لكسرها فانوس السيارة الخاصة به بشكل متعمد وتحصله على مقطع الفيديو من إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة الظاهرة بمقطع الفيديو وتبين كونها غير متزنة نفسيا وجارى إيداعها بإحدى المصحات النفسية لتلقى الرعاية اللازمة.

السوشيال ميديا سلاح لكشف المخالفات

تعكس الواقعتان الدور المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي في رصد السلوكيات المخالفة، ودعم جهود الأجهزة الأمنية في سرعة الوصول إلى المتورطين.

حركات استعراضية لغربية لبحر الأحمر يارة لغردقة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماجدة الرومي: ضحايا كل الحروب نحن اللبنانيون ولبناننا هو الشهيد الأكبر
زووم

ماجدة الرومي: ضحايا كل الحروب نحن اللبنانيون ولبناننا هو الشهيد الأكبر
بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
أخبار المحافظات

بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
ماذا حدث في الأسواق خلال 48 ساعة من هدنة إيران وأمريكا؟ وما السيناريوهات
اقتصاد

ماذا حدث في الأسواق خلال 48 ساعة من هدنة إيران وأمريكا؟ وما السيناريوهات
ترامب يهاجم وول ستريت جورنال: أسوأ هيئات التحرير وأكثرها تضليلا
شئون عربية و دولية

ترامب يهاجم وول ستريت جورنال: أسوأ هيئات التحرير وأكثرها تضليلا

بدعم شريك إقليمي.. لوموند: تدشين قاعدة أمريكية إسرائيلية في أرض الصومال
شئون عربية و دولية

بدعم شريك إقليمي.. لوموند: تدشين قاعدة أمريكية إسرائيلية في أرض الصومال

