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أسعار الذهب العالمي ترتفع في أولى جلسات الأسبوع

10:17 ص الإثنين 01 فبراير 2021
أسعار الذهب العالمي ترتفع في أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 0.77% في بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الأوقية إلى 1861.9 دولار بزيادة قيمتها 14.3 دولار في تمام الساعة 10:09 صباحا بتوقيت القاهرة.

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