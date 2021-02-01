أسعار الذهب العالمي ترتفع في أولى جلسات الأسبوع
10:17 ص الإثنين 01 فبراير 2021
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 0.77% في بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وارتفع سعر الأوقية إلى 1861.9 دولار بزيادة قيمتها 14.3 دولار في تمام الساعة 10:09 صباحا بتوقيت القاهرة.
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