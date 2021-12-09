نيفين جامع تفتتح 4 معارض متخصصة للصناعات الهندسية بمشاركة 200 شركة

كتبت- شيرين صلاح:

افتتحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة 4 معارض متخصصة في مجال الصناعات الهندسية، بحسب بيان غرفة الصناعات الهندسية اليوم الخميس.

وتضمنت الـ 4 معارض "ماك تك" للماكينات والمعدات، ومعرض"اندلينج اكسبو" للروافع والأوناش وماكينات التعبئة والتغليف، ومعرض "ايرتك" لضواغط ومجففات الهواء والطلمبات، ومعرض "ايرث موفينج" للمعدات الثقيلة والحفارات واللوادر.

وحضر الافتتاح اجيت جوبتة سفير الهند بالقاهرة، والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وتعد صادرات قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية رابع أكبر قطاع مصدر للخارج، بحسب ما ذكرته نيفين جامع.

وبلغ حجم صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2.3 مليار دولار مقابل 612 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 42%.

وأشارت جامع إلى أن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية تتضمن بريطانيا وسلوفاكيا والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

كما تتضمن أهم البنود السلعية للصادرات المصرية الآلات والمعدات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والآلات الزراعية، والطلمبات، والمراجل، والمحركات، ومكونات السيارات، والأجهزة المنزلية .

وقالت الوزيرة، إن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري، والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

ولفتت إلى أن القطاع يوفر آلات ومعدات تعتمد عليها قطاعات صناعية وخدمية اخرى وهو ما يسهم في دوران عجلة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل.

وأشارت جامع إلى أهمية هذه المعارض في زيادة رواج وتنافسية المنتجات المصرية في قطاع الصناعات الهندسية بالسوق المصرى والأسواق الخارجية.

وأشارت إلى أن هذه المعارض تحظى برواج كبير على المستويين الاقليمي والعالمي وهو ما ينعكس في مشاركة 200 شركة من مختلف دول العالم بفعاليات المعارض الأربعة، وفي مقدمتها شركات ألمانية وصينية وتركية وتايوانية وهندية.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية المعارض الداخلية والخارجية فى الترويج والتسويق للمنتجات المصرية إلى جانب الارتقاء بجودة ومواصفات الصناعات المصرية فضلاً عن نقل التكنولوجيات العالمية المتقدمة للصناعة الوطنية.

وأشارت إلى الدور الهام لهذه المعارض الأربعة فى توفير آلات ومعدات متطورة تنتج منتج نهائي متميز ومطابق للمواصفات المحلية والعالمية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصرى السوقين المحلي والعالمي.