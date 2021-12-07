بينهما السكر والأرز.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار السكر والأرز والمكرونة بالأسواق خلال الفترة الحالية، بعد زيادات الأسعار خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة الطلب وارتفاع الخامات عالميا، بحسب ما ذكره متعاملون بسوق المواد الغذائية لمصراوي.

وقال يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار السكر والمكرونة استقرت خلال الفترة الحالية بالأسواق، بعد زيادتها خلال الأشهر الماضية نتيجة زيادة الطلب والخامات عالميا.

وبحسب كاسب، فإن متوسط سعر عبوة المكرونة الحرة وزن 350 و400 جرام تتراوح بين 8.5 جنيه.

وكانت أسعار المكرونة الحرة شهدت ارتفاعا بالأسواق خلال الفترة الماضية، بعد زيادة أسعار الدقيق، وفقا لقول متعاملون بسوق المواد الغذائية لمصراوي في وقت سابق.

وزاد متوسط سعر طن الدقيق خلال الأيام الأخيرة الماضية إلى 7500 جنيه للطن مقابل 7 آلاف جنيه قبل الزيادة.

وأضاف كاسب، أن أسعار السكر الأبيض استقرت حاليا ليتراوح سعر الكيلو إلى بين 8.5 جنيه و12 جنيهًا، بحسب الشركة والمنطقة التي يباع بها.

ويتراوح سعر الطن حاليا بين 10400 و10500 جنيه مقابل 11 ألف جنيه للطن، وفقا لقول حسن الفندي عضو غرفة المواد الغذائية باتحاد الصناعات في وقت سابق لمصراوي.

واستقر سعر كيلو الأرز الأبيض أيضًا بالأسواق ليتراوح بين 7.5 و8.5 جنيه السائب، بحسب ما قاله رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات لمصراوي.

وقال شحاته، إن سعر طن الشعير رفيع الحبة يتراوح بين 4700 و4800 جنيه، وسعر طن الشعير عريض الحبة بين 5 آلاف جنيه و 5100 جنيه.

وأضاف شحاته، سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يتراوح بين 6900 و7500 جنيه، وسعر الطن عريض الحبة يتراوح 7500 جنيه و8 آلاف جنيه.

وذكر شحاته لمصراوي، أن مصر لديها مخزون يكفي الاستهلاك من الأرز حتى أغسطس 2022 المقبل.