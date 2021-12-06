المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص من شركاء التنمية في آخر عامين

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كتب- مصطفى عيد:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن القطاع الخاص وقع اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.

وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني من الدورة السابعة لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، أن ذلك تم من خلال خطوط ائتمان للبنوك لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمات المباشرة في الشركات، وإصدار أول سندات خضراء في السوق المصرية للقطاع الخاص من خلال البنك التجاري الدولي.

كما أشارت إلى توقيع تمويل سياسات التنمية، بقيمة 720 مليون دولار من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق تعافٍ شامل ونمو مستدام.

وأوضحت الوزيرة أن تحقيق هذا التعافي يأتي من خلال العمل على 3 ركائز أساسية هي تعزيز الاستدامة المالية الكلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال الشمول المالي والرقمي، ودفع تمكين المرأة من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.

وذكرت أنه رغم ارتفاع الطلب من كافة دول العالم على مصادر التمويل الدولي خلال العامين الماضيين، لاسيما التمويلات التنموية مُنخفضة التكلفة، فإن الخطط التنموية الطموحة، التي تبنتها الدولة، مكنت مصر من إبرام اتفاقيات تمويل تنموي، بقيمة 9.8 مليار دولار في عام 2020، في مختلف قطاعات الدولة، وكذلك القطاع الخاص.

وقالت المشاط: "العام الجاري نتج عنه نتائج ومؤشرات قوية سيتم الإعلان عنها قريبًا".

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الريادة المصرية في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، موضحة أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار تستثمر في أكثر من 174 شركة ناشئة في مختلف مجالات التنمية منذ تدشينها خلال عام 2017.