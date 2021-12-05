سعر الذهب اليوم الأحد في السوق المحلي خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد خلال منتصف التعاملات مقارنة بما كان عليه في الساعات الأولى من الصباح.

ووفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لمصراوي، تتسم حركة البيع والشراء بالسوق المحلي بالهدوء، حيث يعد هذا هو الوضع الطبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام بالسوق، بحسبه.

سعر الذهب اليوم:

استقر سعر الذهب عيار 14 عند نحو 522 جنيهًا للجرام.

وثبت سعر عيار 18 عند 671 جنيهًا للجرام.

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 ثابتا عند 783 جنيهًا للجرام.

وظل سعر عيار 24 مستقرا عند 895 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6264 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

سجل سعر الذهب بنهاية تعاملات أمس الأول الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع الماضي، مستوى 1783 دولارًا للأوقية.

واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية بالبورصات العالمية.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب