Masrawy logo white

سعر الذهب اليوم الأحد في السوق المحلي خلال التعاملات

02:07 م الأحد 05 ديسمبر 2021
سعر الذهب اليوم الأحد في السوق المحلي خلال التعاملات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد خلال منتصف التعاملات مقارنة بما كان عليه في الساعات الأولى من الصباح.

ووفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لمصراوي، تتسم حركة البيع والشراء بالسوق المحلي بالهدوء، حيث يعد هذا هو الوضع الطبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام بالسوق، بحسبه.

سعر الذهب اليوم:

استقر سعر الذهب عيار 14 عند نحو 522 جنيهًا للجرام.

وثبت سعر عيار 18 عند 671 جنيهًا للجرام.

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 ثابتا عند 783 جنيهًا للجرام.

وظل سعر عيار 24 مستقرا عند 895 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6264 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

سجل سعر الذهب بنهاية تعاملات أمس الأول الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع الماضي، مستوى 1783 دولارًا للأوقية.

واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية بالبورصات العالمية.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب الذهب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
892

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

362260

إجمالي الإصابات

20682

إجمالي الوفيات

300437

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا