بيتكوين تخسر نحو 20 ألف دولار من قيمتها في أقل من شهر (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

فقدت أسعار بيتكوين الرقمية المشفرة نحو 19.5 ألف دولار من قيمتها في نحو 25 يوما فقط من تسجيل أعلى قمة تاريخية لها فوق مستوى 68 ألف دولار بنسبة تراجع 28.4%.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب، حافظت أسعار بيتكوين على مستواها تحت 50 ألف دولار بعد هبوطها الكبير أمس، لتصل إلى 49266 دولارا في حدود الساعة 11 و50 دقيقة ظهرا اليوم الأحد.

وانخفضت القيمة السوقية لعملة بيتكوين حتى نفس التوقيت إلى نحو 927.5 مليار دولار لتصل إلى تحت مستوى تريليون دولار لأول مرة في أسابيع.

وانخفضت أسعار بيتكوين خلال الأيام السابقة بعد حالة من الذعر أصابت المستثمرين في الأصول المختلفة على مستوى العالم بعد الإعلان عن اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا تحت اسم "أوميكرون" يوم الجمعة قبل الماضي، والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مثير للقلق".

وشهدت أسعار بيتكوين انخفاضا كبيرا أمس حيث فقدت أكثر من 10 آلاف دولار من مستواها بنحو 17% وانخفضت حول مستوى 45 ألف دولار قبل أن تسترد بعض خسائره في وقت لاحق من الجلسة لتدور بين 46 وتحت الـ 50 ألف دولار.

وجاء انخفاض العملة الرقمية وعدد آخر من العملات المشفرة أمس بعد أن تراجعت الأسهم وهرب المستثمرون إلى سندات الخزانة الآمنة خلال تعاملات أمس الأول الجمعة، مما أدى إلى انخفاض العائد على السندات الأمريكية أجل 10 سنوات.

وكان عدد من أسهم شركات التكنولوجيا من بين أكبر الخاسرين في بورصة وول ستريت يوم الجمعة، حيث فقد سهم تسلا 6%، وخسر صندوق ARK للابتكار 5% يوم الجمعة و12% خلال الأسبوع الماضي، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وأشارت الشبكة في تقرير لها إلى أنه نظرًا لتوتر المعنويات في مجال التكنولوجيا، ربما بدأ هؤلاء المستثمرون أيضًا في تفريغ عملاتهم المشفرة، لكن لم يكن هناك سبب واضح لانخفاض العملة المشفرة ، خاصة ليلة السبت عندما تسارعت الخسائر.

وكتب جيه سي باريتس، كبير استراتيجيي السوق لأبحاث All Star Charts الفنية، في مذكرة أمس السبت: "يشير الدليل إلى أن هذا حدث بيع آخر ناتج عن المشتقات".

وأضاف أنه "كان لانهيار سبتمبر نفس دوافع مثل هذا البيع... مما مكّن السوق لاحقًا من التحرك صعودًا نحو أعلى مستوى جديد على الإطلاق في أكتوبر".

وكانت أسعار بيتكوين سجلت مستوى قياسيا في أكتوبر فوق 64 ألف دولار، وذلك قبل أن تحطمه في نوفمبر عندما صعدت أعلى من 68 ألف دولار.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار عملة بيتكوين منذ وصولها إلى أعلى قمة تاريخية لها في 10 نوفمبر وحتى تعاملات اليوم، بحسب منصة كوين ماركت كاب.